Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Tavşanlı ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi kapsamında Sorkun Mevkiinde, bir otomobil Tavşanlı - Harmancık Karayolu üzerinde durdurulmak istenildiğinde yapılan tüm ihtarlara uymayarak kaçmaya devam etti.

Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç, DPÜ Meslek Yüksekokulu karşısında havaya ateş açılarak boş arazide durduruldu. Araç içerisinde bulunan sürücü Y. K. ile yolcu olarak bulunan A.E. üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmaktan sabıkalarının olduğu tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek her iki kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldüler. Araç ve belgeleri incelendiğinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, aracın muayene süresini geçirmek suçlarından toplam 4 bin 379 TL idari para cezası uygulandı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen 3 adet ''Captgon ''olarak adlandırılan Uyuşturcu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Kütahya Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube ekiplerince de yapılan ayrıntılı incelemede araç içerisinde ele geçirilen ve renk, koku ve görünüş itibariyle uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu düşünülen 1 adet açık yeşil renkli kare şeklinde ''Hap'', 3 adet mavi renkli kare şeklinde hap ve toplamda 21 gram beyaz renk kağıda sarılı uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaya yarayan Cam Düzenek ele geçirildi. Her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (Tİ - EFE)