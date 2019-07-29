İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Dumlupınar ilçesindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirdikleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, R.C., H.E. ve M.C. ektikleri kenevirleri sularken suçüstü yakalandı.Şüphelilerin evlerinde ve ormanlık alanda yapılan aramalarda 5 kilogram esrar ve 302 kök hint keneviri ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.