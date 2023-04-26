Jandarmadan vatandaşlara trafik eğitimi

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de vatandaşlara trafik kulları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de vatandaşlara trafik kulları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Dereköy'de kahvehanede 42 vatandaşa genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanılması, traktörlerde kabin, rops demiri, reflektör ve yükleme konularında eğitim verildi.