Jandarma'dan yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimini

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir , İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.

Yapılan uygulamalar ile vatandaşın huzur ve güvenini sağlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Jandarmanın huzur uygulamalarında denetimi gerçekleştirilen yolcu trenlerinde 58 kişi sorgulandı ve 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakolda ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.