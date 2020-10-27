Jandarma'ya eğitim

Kütahya'da jandarma personeline “Kadına yönelik şiddetle mücadele” ile “Bağımlılıkla mücadele” eğitimi verildi. Eğitimlere 33 erbaş ve er katıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince düzenlenen “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi”nde; şiddetin tanımı ve türleri, şiddeti doğuran faktörler ile şiddeti önlemede alınacak önlemler konularında jandarma personeli bilgilendirildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi”ne de katılan jandarma personeline alkol, madde, tütün ve internet bağımlılığı konularında bilgiler verildi.