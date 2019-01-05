Japon eriği üretimine devlet desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Aksaz köyünün 125 dekarlık arazisinde, Japon eriği üretiminin yapılacağı bildirildi. 7 yıl önce İl Özel İdaresi, Simav Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Japon eriği projesinden olumlu sonuçlar alınmıştı.

Aksaz köyünde Japon eriği tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Aksaz köyünden vatandaşlar katıldı.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat toplantıda yaptığı konuşmada “ Özel İdaremizin finansmanı, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün koordinesi ile Aksaz'da 125 dekar alanda Japon eriği üretimine başlıyoruz. Tek ürün üzerinde yoğunlaşılacak ve ciddi teşvikler ile desteklenecek. Bu projenin bölgemize örnek olacağına inanıyor, başarıyla sürdürülmesini çok arzu ediyorum, ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.