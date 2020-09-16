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Jeotermal hat yenileme çalışmaları

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Jeotermal Müdürlüğü tarafından boru hat yenileme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Jeotermal Müdürlüğü tarafından boru hat yenileme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kışa hazırlık amacıyla kentin jeotermal boru hatlarının genel bakımını yaptıklarını belirtti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Biçer, “Hisarardı Mahallesi'nin bir bölgesinde yapılmakta olan jeotermal boru hattının ekonomik ömrünü tamamlaması ve mekanik hatalar sonucu oluşan ısınma problemlerini gidermen için, yaklaşık bin metrelik hat yenileme çalışması başlattık. İlçe merkezinde öncelik arz eden jeotermal boru hatlarını yenileme çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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