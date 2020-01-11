Jeotermale dayalı sera bölgesi projesine ilk adım

Kütahya'nn Simav ilçesinde, sosyoekonomik kalkınma ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlaması planlanan jeotermale dayalı sera bölgesi için teknik incelemeler başlatıldı.

Simav'da kurulması planlanan jeotermale dayalı sera bölgesinde incelemelerde bulunan Sera Anonim Şirketi Genel Müdürü Mahmut Candan ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'a, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Çitgöl Belde Belediye Başkanı Güray Güner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk eşlik etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Jeotermale dayalı Simav sera bölgesi, ilçemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak, 56 milyon Euro değerindeki yatırım, ilçemizin Cumhuriyet tarihindeki alacağı en büyük yatırım olacak. Tarımsal üretime, ekonomiye ve istihdama da büyük bir katkı sağlayacak” dedi.