Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ TTO'dan onay

Eğitim programı, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü, İstihdam Garantili Kurs Programı kapsamında düzenlendi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye'nin en ciddi sıkıntılarından birisinin nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdam olduğunu söyledi.

Bazı iş alanlarında nitelikli elaman bulma sıkıntısı çekilirken, bazı iş alanlarında ise çok sayıda insanın işsiz ve iş beklemekte olduğuna değinen Rektör Kazım Uysal,” Teknoloji gelişmiş, otomasyon artmış ve yeni yeni özel iş dalları meydana gelmiştir. Üniversiteler ve eğitim kurumlarına düşen en önemli vazife de bu değişime ayak uydurmak ve sanayinin istediği nitelikte ve donanımda insan yetiştirmektir. Her işi yaparım, ne olursa yaparım dönemi geride kalmıştır. Kendini iyi yetiştirmiş, çağın ve teknolojinin gereği donanımları kazanmış insanların işsiz kalması mümkün değildir. Yeter ki gençlerimiz ve insanımız kendine yatırım yapsın, yani istenen donanımları kazansın. Geçlerimizi değişen şartlara göre yetiştirmek hem insanımıza hem milletimize hizmet etmek için üniversitelerimiz de hızla değişiyor. Sayın YÖK başkanımız bu değişimi yeni YÖK olarak tanımladı. DPÜ ailesi olarak bizler de bu değişime ayak uydurmak nitelikli insan yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu amaçla Kütahya Tasarım Teknokentimizi güçlendirdik. Şu an gayet iyi durumdayız. Boş ofisimiz kalmadı ek bina için talepte bulunduk. Sürekli eğitim Merkezimiz toplumun ihtiyaçlarını, sanayinin ve kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Talep edilen her kursu açabilecek durumdayız” dedi.

“DPÜ ailesi olarak halkımızın ve sanayimizin emrindeyiz”

DPÜ ailesi olarak yaklaşık 2 bini aşkın personelle halkın ve sanayinin emrinde olduklarına vurgu yapan Rektör Uysal.” Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğine çok önem veriyoruz. Lisanüstü eğitim gören öğrenci sayımızı mümkün olduğu kadar arttırmaya çalışıyoruz. Yüksek lisans ve doktora tezlerini daha ziyade ilimizin, sanayimizin problemlerini çözmek için hazırlatacağız ve akademisyen arkadaşlarımızı bu amaç için sürekli teşvik ediyoruz. DPÜ-TTO olarak da istihdam garantili kurslara ciddi destek veriyoruz. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında İŞKUR ile de güzel bir model oluşturduk. Firmaların kendi bünyesinde bulunan cihaz eğitimleri firma bünyesinde yapılmaktadır. Üniversite olarak bu eğitimlerin incelemesini ve eksik görülen tarafların firmaya bildirilmesini sağlıyoruz. Amacımız İlimizde faaliyet gösteren firmaların insan kaynaklarının niteliğini arttırmaktır. Böylece özellikle istihdamın korunmasına ve arttırılmasına destek veriyoruz. Böylece firmalarımızı, iş insanlarımızı aslında zor bir yükten kurtarıyoruz” diye konuştu.

“Farklı eğitim faaliyetleri düzenliyoruz”

Uysal,” Biz NURSAN ile sadece ‘Kablo Donanım Montajı İşçiliği' eğitimi yapmadık. Farklı eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Proje hazırlama desteği veriyoruz ve farklı Ar-Ge projelerinde de birlikte çalışıyoruz. Yakın geçmişte NURSAN'ın amaçları doğrultusunda üniversitemizde geliştirilen cihazlar oldu ve bu gün aktif kullanılmaktadır. Ayrıca NURSAN bize hem staj hem de farklı alanlarda destek veriyor. Mesela ben öncelikle Kütahya Tasarım Teknokentimize yaptıkları katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sadece NURSAN değil farklı firmalar ile de geçtiğimiz yıllarda bu tür protokoller yapıldı. Martur, polmar gibi diğer firmalara da katkılar sağladık. Buradaki eğitimlerin incelenmesi ve onaylanması noktasında 3 öğretim üyemiz aktif olarak görev almıştır. Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özden Üstün, Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özer Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Gün bu projede görev almışlardır. Bu zamana kadar işbaşı eğitim programlarında bin 500 personelin eğitimine katkı sağladık” ifadelerine yer verdi.