Kablo hırsızı yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesi Evciler köyündeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesine 59 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler köyündeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan hırsızlara, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evciler köyündeki Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait direklerdeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan A.S.K (36) yakalanarak gözaltına alındı, şahıs çıkarıldığı mahkemenin kararıyla Uşak kapalı cezaevine gönderildi.