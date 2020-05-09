İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızı yakalandı

Kütahya’nın Simav ilçesi Evciler köyündeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan hırsız yakalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Evciler köyündeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan hırsız yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesine 59 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler köyündeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan hırsızlara, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evciler köyündeki Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait direklerdeki haberleşme ve nakil kablolarını çalan A.S.K (36) yakalanarak gözaltına alındı, şahıs çıkarıldığı mahkemenin kararıyla Uşak kapalı cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.