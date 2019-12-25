Kaçak sigara operasyonu

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 533 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecek satıldığı bilgisi üzerine harekete gecti.

Ekipler, 2 bin 533 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile birer litrelik 15 şişe içki ele geçirdi.

Gümrük kaçağı ürün satan iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.