Kadın girişimciler Simav'a buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Kütahya'nın Simav ilçesinde buluştu.

Kadın girişimciler kurulu tarafından yürütülen 'Sanayide Kadın Eli Projesi' yurt genelinde gelişimini ve uygulama alanını sürekli büyütürken, projenin ayaklarından birisini oluşturan Simav Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğündeki Simav Kadın Girişimciler Kurulu'nun ev sahipliğinde 'Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı' geniş bir katılım ve yoğun bir programla Simav'da gerçekleştirildi.

Simav'da sanayide kadın istihdamının öncülerinden birisi olan Kazcıoğlu Industrial'in Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı'nın ilk odağı oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Gülseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurulu üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kocaeli Başkanı Nurcan Babalık, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Düzce Başkanı Serap Küçük, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bolu Başkanı Emine Yüce, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir Torbalı Başkanı Gülesin Atalay, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara ve Bursa Başkanı Sevgi Saygın, Tezmaksan Direktörü Yalçın Paslı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kütahya Başkanı Sema Güral Sürmeli, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Semra Sarıışık Tozaraydın, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda Kazcıoğlu Industrial'in onursal başkanı Şeref Kazcıoğlu, Kazcıoğlu Industrial'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İsmet Kazcıoğlu, Kazcıoğlu Industrial'in çalışanlarıyla Simav Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sibel Aktan ile çalışma arkadaşlarının Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile bir araya geldiği Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı, Kazcıoğlu Industrial'in üretim bölümlerinde gezilmesi ile başladı.

Kazcıoğlu Industrial'de özellikle kadın çalışanların ve 'çırak öğrenci' kapsamında hem eğitim hem istihdam edilenlerin ön plana çıkarıldığı inceleme turunda tesislerde yapılan üretimler hakkında Genel Müdür İsmet Kazcıoğlu, Fabrika Müdürü Serhat Yaldız ve onursal başkan Şeref Kazcıoğlu tarafından bilgiler aktarıldı.

Simav'dan 18 ülkeye ihracat

Programın ikinci bölümünde ise yapılan toplantıda iş insanı İsmet Kazcıoğlu konuklarına yönelik yaptığı konuşmasında Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte 18 ülkeye ihracat yaptıklarını, tesislerde savunma sanayi, otomotiv, traktör, demiryolu makineleri ve deniz araçları sektörlerine basınçlı boru ve hortum kompleleri, soğuk şekillendirilmiş alüminyum ve çelik ürünlerle direksiyon sistemleri ürettiklerini hatırlattı. 28 çalışma arkadaşıyla 3 yıl önce çıktıkları yolda aralarında 2 kadın çalışan olduğunu, günümüzde ise 280 çalışan arasında 60 kadın çalışanın yer aldığını, Kazcıoğlu Industrial'in gelişerek büyümesini sürdürmesinde kadın çalışanların da önemli emeği olduğunu hatırlatarak her birine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Simav TSO Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Simav'da özellikle sanayi sektöründe kadın istihdamının gelişerek artması için Kazcıoğlu Industrial olarak ellerini taşın altına koyduklarını, ilçede ve ülkede önemli bir ihtiyaç haline gelen teknik eleman ihtiyacının giderilmesi adına TOBB olarak 'Çırak öğrenci' uygulamasının Türkiye'de ilk uygulayanlardan olduklarını hatırlattı.

Mesleki Eğitim alanında Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezine destek olurken ve Raife Kazcıoğlu Çırak Öğrenci Pansiyonu'nun oluşumuna imza attıklarını ifade eden Şeref Kazcıoğlu, “Gelişen dünyamıza ayak uyduracak yarının gençlerine yönelik olarak Zafer Kalkınma Ajansı projelerinden birisi olan ‘Şeref Kazcıoğlu Kendin Yap Atölyesi'ni hizmete açarak ilkokul, ortaokul öğrencilerinin hayallerini projelerle gerçeğe taşımaları adına destek olduk. Şeref Koleji Spor Kulübü ile de ilçeye ilkleri yaşattık” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir projeye başlamak zordur"

Türkiye'nin üretime dayalı sanayi sektörünü mercek altında tutan ve kaleme aldığı kitaplarla ülkenin yüz akı iş insanlarını sayfaya taşıyan, 200'ün üzerinde gerçekleştirdiği söyleşi ve konferanslarla üniversite öğrencilerinin yolunu aydınlatan Tezmaksan Direktörü Yalçın Paslı, “Türkiye'de bir projeye başlamak zordur. İnsanlar hep neden olmayacağını söylerler. Biz neden olabileceğini düşünen insanlarla bir araya geldik ve projeye başladık. Sizlerin de desteği ve etkisiyle Sanayide Kadın Eli Projesinin 81 ilimize yayılmasını istiyoruz. Endüstri mühendisinin tarifi ile ev kadınının tarifini yan yana koyduğunuzda bir birine benzer yanlarını görüyorsunuz. Bizim amacımız evde yaptığınız o düzeni, o evi çekip çevirmenin bir şekilde sanayiye yansımasını sizler vasıtasıyla rica ediyoruz. Sizlerden istediğimiz kız çocuklarımızın da sanayilerde çalışma isteğine kavuşmalarıdır” diye konuştu.

Daha sonra Kütahya ve çeşitli illerden gelen Kadın Girişimciler Kurulu başkan ve üyelerinin kadın istihdamı konulu kısa konuşmaları, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve son olarak Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'nün hem hoş geldiniz hem de teşekkür konuşmalarının ardından günün anısına hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

'Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı'nın ikinci durağı ise 2015 yılından bu yana ilçede özellikle kadın istihdamı konusunda lider olan ErkGroop oldu. Genç iş insanı Ercan Göl'ün 10'u erkek 230 kadın personeliyle 49 ülkeye erkek, kadın, çocuk ve bebek giyimi üzerine üretim yaptığı tesisleri inceleyen, bilgi alan Türkiye'nin kadın girişimcisi üyeleri, ERK Group'un toplantı salonunda tekstil alanında Simav'ın başarısını ele aldılar.

"Ortada bir başarı varsı çalışanların sayesindedir"

İş insanı Ercan Göl, Simav'a ilk geldiği yıllarda yaşadığı zorluklardan, kendisinden önce ilçeye gelen tekstilcilerin başarısızlıkları üzerine yeni oluşumlar yapmanın zorluklarından ve günümüzde de geleceğe umutla bakarak 500-600 kadının çalıştığı yeni işyeri kurma girişiminden söz ederek, “Eğer ortada bir başarı varsa, bu tesiste canla başla çalışan personellerim sayesindedir onlara ve bizleri ziyarete geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Çalışanların ERK Group üzerine açıklamalarını dile getirdiği, hediye takdimlerinin yapılıp günün anısına fotoğraf çekiminin yapıldığı ziyaret Eynal Kaplıcaları Restoranı'nda verilen öğle yemeği ile devam etti. Yemek sonrası Simav-Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından kooperatif olarak üretilen işler ve ürünlerin tanıtımı konuk kadın girişimcilere yapıldı.

Eynal Kaplıcalarından sonra Simav Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın ‘Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor' adını taşıyan proje olarak hayata geçirdiği Eski Pancar Şefliği binasındaki tesiste incelemede bulunuldu.

Üretimi yapılan ürünler hakkında bilgilerin alındığı, istihdam edilen kadınların görüşlerinin alınıp hediye takdimlerinin yapıldığı bu ziyaretin ardından konuk kadın girişimcilere 1450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı'ndaki tesislerle Taş Konakların tanıtımı yapılarak program sona erdirildi.(EFE-)