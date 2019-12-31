İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti

Kütahya’nın Emet ilçesinde kurulan ve çalışmalarıyla bölgede adından övgüyle söz ettiren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yöneticileri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan ve çalışmalarıyla bölgede adından övgüyle söz ettiren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yöneticileri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO yöneticileri, yaptıkları açıklamada, ''Türkiye Kadın kooperatifleri fuarına katılımımızın sağlanması ve kooperatife verdikleri desteklerden dolayı Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdik'' dediler.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, EMKO Kooperatif üyelerinin ürünlerinin etkin tanıtım ve satış, pazarlama noktasında daima yanlarında olduğunu belirten üyeler, Başkan Doğan'a teşekkür ederek, yaptıkları çini vazoyu hediye ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.