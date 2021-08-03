Kadın girişimcilerden Kur'an bülbüllerine kahvaltı ikramı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 7 girişimci kadının bir araya gelerek kurulan ‘Sınırlı Sorumlu Simav Yöresel Ürünler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde, Kur'an-ı Kerim öğrencisi 35 çocuğa kahvaltı verildi.

Simav'a bağlı Demirciköy Beldesi'nin Çaysimav mahallesindeki kadın girişimciler, bu tür etkinlik ve ikramların yıl boyunca devam edeceğini bildirdiler.

Simavlı kadın girişimci Tülay Erdoğan, ürettikleri doğal ve katkısız tarhana çorbasını Kur'an bülbüllerine ikram ettiklerini ifade etti. Erdoğan “ Çocuklarımızı doğal beslenmeye yönlendirmek için tarhana ikramlarımız devam edecek” dedi.

Sınırlı Sorumlu Simav Yöresel Ürünler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Yunus Erdoğan, “Bugün Kur'an Kursu'nda eğitim gören Kur'an bülbülü küçük çocuklarımız tarhana ikram etmek için, onları davet ettik. Bizim küçüklüğümüzde, kahvaltılarımızda tarhana çorbası ve turşu yenilir ve daha sağlık olurdu. Günümüzdeki aparatif gıdalar tüketildiği için, bu gün tarhana çorbasının şifasını da anlatma imkanı bulduk” diye konuştu.

Manisa'dan Simav'a tatilini geçirmek için gelen 11 yaşındaki öğrenci Mehmet Engin Doğancan, tatilde Kur'an eğitimi aldığını belirterek, kadın girişimciler tarafından kendilerine yapılan kahvaltı ikramından çok memnun olduğunu ifade etti.

Çaysimav Yukarı Camii İmam Hatibi Ramazan Dursun, kadın girişimciler tarafından öğrencilerine doğal tarhana ile kahvaltı ikramı yapıldığını belirterek, Kur'an bülbüllerine yapılan davet ile onları onurlandırdıklarını ifade etti.