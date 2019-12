"Kadınlar, siyaset sahnesinde ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalı"

'Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi'nin 85. yıl dönümünü dolasıyla bir açıklama yapan Erenler, "Kadının insanlık nazarındaki yerini görmek için köklü ve zengin tarihimizi hatırlamamız, bizi biz yapan değerlere sahip çıkıp, atalarımızdan bize kalan mirası daha da zenginleştirerek gelecek nesillerimize aktarmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin hedeflerine hızla ilerlediğini kaydeden Ceyda Çetin Erenler, "Osmanlı'nın Devlet Anası Hayme Ana'nın, dünyanın ilk kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum teşkilatını kuran Fatma Bacı'nın varisi olan güçlü Türk kadınlarının toplumun her kademesinde üstlendiği görevlerle ve yetiştirdiği evlatlarla Türkiyemiz'i önce 2023, sonra da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak yolda çok büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır.Bizler kadına her zaman en üst değeri ve saygıyı gösteren bir inancın ve medeniyetin varisleriyiz. Kadının insanlık nazarındaki yerini görmek için köklü ve zengin tarihimizi hatırlamamız, bizi biz yapan değerlere sahip çıkıp, atalarımızdan bize kalan mirası daha da zenginleştirerek gelecek nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Bir dönem tüm kadınlarımız aynı haklardan faydalanamasa da AK Parti ile başlayan toplumsal hak ve hürriyetlerin toplumun her kesimine sunulmasıyla, kadınlarımızda siyasette daha fazla yer almaya başlamıştır. Her zaman başarılarıyla ilklere imza atan AK Parti, 2007 genel seçimlerinde kendi listesinden 31 kadını meclise sokarak Cumhuriyet tarihinin yüzde 4.5'lik rekorunu tek başına kırmıştır. 5 milyona yakın üyesiyle dünyanın en büyük ve güçlü kadın teşkilatına sahip olan AK Parti 2018 genel seçimlerinde de yüzde 86. 7'si teşkilatlardan gelen 53 kadın milletvekilimizle mecliste temsil edilmektedir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, 'Kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Kadınların omuz vermediği sahip çıkmadığı bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir.Kadın elinin değmediği bir edebiyat incelikten, zarafetten, derinlikten mahrum kalmış demektir. Bu anlayışla, kadının toplumun her alanında söz sahibi olması için her türlü çalışmayı yapmak başlıca hedefimizdir. Kadın erkek tüm toplum olarak birlikte ve azimle çalışarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.Dünya kadınları arasında, seçme seçilme hakkını ilk olarak Türk kadınının kazanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve kadınlarımızın siyasette ve toplumun her alanında söz sahibi olması için reform niteliğinde adımlar atan ve daima kadınlarımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadınlarımız adına şükranlarımızı sunuyor, toplumun inşasında fedakarca rol alan, tarih boyunca verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinde daima en ön safta olan tüm kahraman kadınlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Kadınlarımızın, Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi'nin 85. yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.