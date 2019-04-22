Kadınların ekonomik kalkınma projesi

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki bin 70 rakımlı, Uluslar arası Kafkas ödülleri kapsamında yılın örnek köyü seçilen Kiçir'de, ekonomik kalkınma projelerinin görüşüldüğü istişare toplantısı yapıldı. Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan'ın 2'inci 5 yıllık hizmet döneminde yapılması planlanan hizmetlerin görüşüldüğü toplantıya, köy halkından 70 kadının yanı sıra, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli mühendisler de katıldı.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, “Beş yıl içinde köyümüzde yapılacak işler konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Tarımsal üretim konularında değerlendirmeler yaptık. Lavanta yetiştiriciliği ve Kiçir'e has çam reçeli üretim tesisi kurulması planlamalarını yaptık. Benimsenen konularla ilgili görüşmeler yapmak üzere düzenli olarak 2 ayda bir toplantı yapma kararı aldık. Hayırlı olsun.” dedi.