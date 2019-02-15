Kadir Bütüner güven tazeledi

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ziraat Odasında 3 dönemdir başkanlık görevini sürdürürken, 4'üncü dönemde yeniden seçilen Kadir Bütüner'i ziyaret etti.

Simav Ziraat Odası'nın, 4 yıl sürecek yeni dönemi ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek için İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan seçimde, kullanılan 94 oyun 55'ini alan Bütüner, yeniden Ziraat Odası Başkanı seçilmişti.

Simav Tarım İlçe Müdürü Murat Tokdemir ile birlikte, Ziraat Odası Başkanı Bütüner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Halim, Simav'da üretimi yapılan tarımsal ürünlerin coğrafi işaret alması ve tescillenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Halim, Simav organize sera bölgesi çalışmaları için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.