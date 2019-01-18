Kütahya’da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki parkta demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi.
Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kafası sıkışan köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu.