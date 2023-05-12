Kitap okumanın günlük yaşama kattığı etkisinin sohbetlerde yer alması amacıyla kafede roman üzerine söyleşi gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı Sait Bütün tarafından, pansiyonda kitap okuma etkinlikleri çerçevesinde “Yaban” isimli roman öğrencilerimiz tarafından okunmuş ve Edebiyat Öğretmenlerimiz Recep Kocalar ve Musa Akpınar eşliğinde kafede roman üzerine söyleşi yapılmıştır. Pansiyonda kitap okuma etkinliğini yaşama aktaran öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi..