'Kahraman sağlıkçı' gölette boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gölete düşen 9 yaşındaki çocuk, hastanede laborant olarak çalışan sağlık personeli tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda bulunan göletin kenarında oynayan 9 yaşındaki Ramazan Acar isimli çocuk gölede düşen parası almak için eğildiğinde yaklaşık 4-5 metre derinliğindeki suya düştü. Çocuğun düştüğünü gören parktaki vatandaşlar çevreden yardım istediler. Çağırışlar üzerine o anda göletin yakınında bulunan ve hastanede laborant olarak çalışan İbrahim Değirmenci, hiç tereddüt etmeden gölete atlayarak boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı. Göletten çıkartılan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra çocuğun ailesiyle irtibata geçen emniyet güçleri ve sağlık görevlileri çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiler.

Baba Hüseyin Acar, kendi hayatını hiçe sayarak boğulmak üzere olan çocuğunu kurtaran İbrahim Değirmenci'ye teşekkür etti.