Kaldırımlar temizleniyor

Kütahya'da kar yağışı sonrası, yol ve kaldırım temizleme süreci tüm hızı ile devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını, hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 50 kişilik ekip iki vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 23 kişilik ekip te tek vardiya şeklinde kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerin dışında hastaneler bölgesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekipler, el kar küreme makinesi, kazma, kürek, buz kırıcı gibi ekipmanlarla kaldırımlarda kar temizliği yaparken, tuzlama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.