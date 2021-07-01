Kampanya düzenleyip Covid-19 aşısı oldular

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Türk Kızılay üyesi gençler, topluca giderek Covid-19 aşısı oldular.

Şaphane Türk Kızılayı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizdeki Türk Kızılayı Üyesi gençlerimizle birlikte, beraber hareket ederek (Covid-19) aşımızı olduk. Şaphane Sağlık Ocağı'nda gençlerle birlikte aşı kampanyası yaptık ve katılım oldukça yoğun oldu. Tüm gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Korona virüs salgınını tamamen bitirmek, aşılamadaki katılım ve başarımıza bağlıdır. Bugün kampanyamıza katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.