Kamu hizmetleri masaya yatırıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda 2022 yılı kamu hizmetleri değerlendirilmesi ve 2023 yılı yatırım plan ve hedefleri görüşüldü.

Seydi Resul İmam Hatip Lisesinde Kaymakam İsmail Tosun yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, Meslek Odası Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulmasında birlikteliğin sağlanması ve vatandaşların bu hizmetlere erişimlerinin sürekli olarak en üst seviyede tutulması, 2022 yılı kamu hizmetleri değerlendirilmesi ve 2023 yılı yatırım plan ve hedefleri görüşüldü.