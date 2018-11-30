Kamyonet, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da kamyonetin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal K. idaresindeki 43 ST 793 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde park halindeki 3 araca vurduktan sonra yine park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin ön sağ koltuğunda oturan Ferdi Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.