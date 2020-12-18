Kan bağışı kampanyasına destek

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER'den tarafından Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın başlatmış olduğu, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Başkanı Kamber Çal ile birlikte Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, KİHMED Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Başkanı Rıdvan Acar da destekte bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İmam Hatip Liseleri ve Kütahya İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği ile iş birliği içerisinde yürütülen kan bağışına katkıda bulunan Müdür Hasan Başyiğit, ülkenin içerisinde bulunduğu salgın hastalık sürecinde kan bağışının önemli olduğunu belirterek, sağlıklı vatandaşları bu kampanyaya destek olmaya davet etti.