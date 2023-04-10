Kanal Kütahya inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vatandaşların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kanal Kütahya'nın asıl etabını içeren ihale sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. Sözleşmenin imzalanmasının arından sahaya inen yüklenici firma, proje alanında yapılacak olan göl ve kanal için hafriyat çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkanı Işık, “Kanal Kütahya projemizin ana etabı olarak değerlendirdiğimiz göl alanı ve en az 10-12 metre kanalla birlikte yüz metrelik kanal şeridinin rekreasyon alanı olarak düzenlendiği etabın imalatı başladı. Öncelikle şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya'mıza çok büyük değer katacağına inandığımız vizyon projelerimizden birisi olan bu projemizin inşallah bu etabını bu yıl içerisinde tamamlayıp, diğer etapları da önümüzdeki yıllarda ekleyerek bu şehrin ihtiyacını karşılamış olacağız. Şu anda şantiye kurulumu ve hafriyat işleri devam ediyor. Diğer taraftan göl alanının bulunduğu yerdeki killi zeminle ilgili çalışmalar başlamış durumda. Hayırlı olsun, Fen İşleri Müdürlüğümüze ve yüklenici firma çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.