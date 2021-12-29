Kanser tedavisinde başarılı çalışmalar

KSBÜ Radyoloji Anabilim Dalı (AD) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, kanser tanı ve tedavisinde gerçekleştirdikleri başarılı müdahaleler ile ilgili, “Yeni teknolojiler kullanarak ameliyatsız tedaviler yapıyoruz. Kanserli hücreler yakılıyor veya bunların büyümesini engelleyerek, küçülmesini sağlıyoruz. Kliniğimize büyükşehirlerden de hastalar geliyor. Hastalarımız mutlu ayrılınca, biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Korkmaz, son girişiminde Dr. Öğretim üyesi Furkan Ertürk Urfalı ve ekibiyle birlikte, karaciğerinde tümör bulunan üç hastaya başarılı müdahalede bulundu. Küçük bir iğne deliğinden girilerek, ameliyatsız mikrodalga ablasyon tedavisiyle tümörler yakıldı.

Bu teknikte yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalarla doku içindeki su molekülleri harekete geçirilip ısı üretilerek, tümör yakılıyor. KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın, Korkmaz ve ekibi tebrik etti.