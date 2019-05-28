Kapalı çarşı esnafının geleneksel iftarı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan tarihi kapalı çarşı esnafı iftarda bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında düzenledikleri iftar yemeğinde müşterileri, aileleri ve diğer çarşı esnaflarıyla bir araya gelinen iftar yemeğinde yaklaşık 300 kişi bir araya geldi. Programda Üzüm Pazarı camisinin görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Kapalı çarşı esnaflarından Demet Yülü, bu yıl iftar organizasyonunda birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini ifade etti.

Kapalı çarşı esnaflarından İsmail Ören ise "Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar soframıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Simav esnafımızın kapısı ve sofrası her zaman açıktır” dedi.