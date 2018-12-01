Kapalı spor salonuna jeotermal dijital pompa

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor salonunda kullanım ömrü dolan kalorifer sistemi jeotermal pompaları, dijital pompa olarak yenilendi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, özel şampiyonalar dahil olmak üzere, bir çok spor organizasyonlarına hizmet veren ilçe kapalı spor salonunda ısı probleminin olmadığını ifade etti. Sapmaz, “Okul sporları başta olmak üzere, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin yanı sıra Dumlupıınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi ile Meslek Yüksek Okullarındaki üniversiteli gençlerimizin, sağlıklı bir ortam içinde spor yapmaları için kış hazırlıklarımızı tamamladık. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ile Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürü Tuna Şimşekarslan'a, teknik ekibe desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 22 – 24 Şubat tarihlerinde Simav'da yapılacak olan ‘Gençler A (K-E) Türkiye Halter Şampiyonası' için hazırlıklarımız devam ediyor” dedi. (MEİ-EFE)