Kaplıca tedavisine şifalı bitki desteği

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın dünyaca ünlü Eynal Kaplıcalarına şifa aramak için gelen vatandaşlar, şifalı bitki merkezlerinden destek alıyor.

İstanbul Avcılar'dan Eynal Kaplıcalarına gelen Halil Ezel (65), Simav'ın Eynal Kaplıcalarına şifa bulmak için geldiklerini, çok memnun olduklarını ve bitkilerden destek almak için şifalı otlar merkezini bulduklarını ifade etti. Ezel “ Ben İstanbul'dan Simav Eynal Kaplıcalarına şifa bulmak için geldim. Simav'daki şifalı bitkiler merkezinde bana hazırlanan bitkilerle boynumdaki kireçlenme, bel fıtığı, boyun fıtığı ağrılarım giderildi. Bunun yanında tabi ki bana verilen tıbbi destekleri de alıyorum, bunlarla beraber şifamı buldum” dedi.

İstanbul Avcılar'dan gelen Nedret Ezel (62), Geldikleri yerde tedavi merkezi bulamadığını, hasta olarak geldiğini belirtti Ezel “ Simav Eynal Kaplıcalarında şifamı buldum, burada çok iyiyim. Gözlük kullanıyordum, oları attım. Başım ağrıyordu, sinirlerim çok bozuktu, sinirlerim normale döndü. Bitki merkezinde hazırlanan karışımların çok faydasını gördüm” dedi.

Şifalı bitki merkezi sahibi Ahmet Kahraman (55), “ Simav Eynal Kaplıcalarına gelen misafirlerimiz, Simav merkezde bulunan şifalı bitkiler merkezimize gelip, bitkilerle ilgili bilgiler soruyorlar. Şikayetlerine göre hastalıklarına yardımcı oluyorum, bana dua edip gidiyorlar” diye konuştu.

Emekli marangoz ustası Halil Ezel, “Yüksekten düşmek suretiyle kaza geçirdim. Belim ve boynum kırıldı, fıtık ve kireçlenmeler oluştu. Kütahya'da fizik tedavi merkezinden de şifa aldım. Eynal Kaplıcalarını methettiler, senin şifan oradadır dediler. Eynal Kaplıcalarında şifamı buldum ve rahatladım. Simav merkezde bitkisel şifa merkezine geldim, bitkilerden de şifamı buldum, şu anda rahatım, ağrılarım yok, çok memnunum” dedi.