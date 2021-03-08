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Kaplıcalar hizmet vermeye başladı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dereli kaplıcaları Korona virüs salgını döneminde yenilenen yüzüyle tekrar hizmet vermeye başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Dereli kaplıcaları Korona virüs salgını döneminde yenilenen yüzüyle tekrar hizmet vermeye başladı.


Yaklaşık 40 derecede olan kaynar doğal su şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor. Birçok hastalığa ve kırık çıkıklara da iyi geldiği bilinen Dereli kaplıcaları korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı.


Günlüce Köyü muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Hamamlarımız uzun bir aradan sonra yenilenen kısımlar ile tekrar kontrollü bir şekilde faaliyete geçti. Şifalı sularımız özellikle kırıklarda kaynamanın hızlanmasına, eklem romatizmalarına ve bazı cilt hastalıklarına, nevrit ve nevralji hastalıklarına kadın hastalıkları ve sekell hastalığına iyi geliyor. Bu kontrollü açılış döneminde siz değerli müşterilerimizin havlu, şort, terlik ve kişisel eşyalarını yanında getirmesi, sosyal mesafeyi koruması gerektiğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz'' ifadelerini kullandı.

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