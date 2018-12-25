Kar lastiği olmayan çok sayıda araç yolda kaldı ve maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Şehrin yüksek kesimlerinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı trafikte akşam saatlerin iş çıkışına denk gelmesi ile kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı. Çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kent merkezinde kapanan yollar Kütahya Belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kütahya - Eskişehir , Kütahya - Antalya karayolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.