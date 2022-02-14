Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana

Kütahya'nın Simav ilçesine 14 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Simav Gölcük Yaylası'nda kar ve açan çiğdemlerin aynı karede yer alması kartpostallık görüntü ortaya çıkardı.

Baharın müjdecisi çiğdemlerin bu yıl geçen yıllara oranla daha erken çiçek açtığını söyleyen Simavlı fotoğraf tutkunu Murat Şen, ''Gölcük Yaylası'nda yağan karın yanında çiğdemlerin çiçek açmasıyla eşsiz bir manzara oluştu. Bu harika görüntüleri fotoğraf makinemle ölümsüzleştirdim. Gölcük Yaylası içerisinde barındırdığı krater gölüyle zaten tabiat harikası. Baharın müjdecisi çiğdemlerin karla yan yana görüntüsü buraya ayrı bir güzellik kattı. Kar ve çiğdem çiçekleriyle bezenmiş manzarayı görmek isteyen fotoğraf meraklıları buraya akın ediyor” dedi.(MA-EFE)