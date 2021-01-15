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Kar yağışı ağaç dikmeye engel olmadı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı olmasına rağmen ağaç dikim çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı olmasına rağmen ağaç dikim çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Karlı ve soğuk havaya rağmen fidan dikmeye devam ediyoruz. Fidan temininde yardımcı olan ilçemizin sevilen iş adamlarından, Sefa Dülger'e ve fidanların dikiminde büyük emek sarf eden belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız kar yağsa da devam edecek. Yeşil bir Altıntaş için mücadelemiz aralıksız devam edecek'' dedi.

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