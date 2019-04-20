Kar yağışı pazarcı esnafı etkiledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Nisan ayının ortasında yağan kar yağışı pazar alışverişine çıkan vatandaşlara sürpriz oldu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nisan ayının ortasında yağan kar yağışı pazar alışverişine çıkan vatandaşlara sürpriz oldu.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırınca pazarcı esnafı tedirgin etti.
Esnaflardan birçoğu çadır ve branda açarak ürünlerini korumaya çalıştı.
Vatandaşlar bu tür mevsim normalleri dışında yağışların iklim değişikliğinden de kaynaklandığını ifade ettiler.