Kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardılar

Kütahya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Bir grup genç, etkili olan kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen gençler, kartopu oynayarak doyasına eğlendi. Karın yağdığını gören gençler dışarı çıkarak karda oyunlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışını sevinçle karşılayan Kütahyalı gençler, kartopu oynamanın keyfini doyasıya yaşadı.

Emre Alaz isimli genç, "Uzun süredir kar yağışını bekliyorduk. Beklenen kar yağdı çok şükür. Biz de kartopu oynayarak karın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Karlı günün tadını doyasıya çıkaran topluluk, özçekim yapmayı da ihmal etmedi.