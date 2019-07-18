İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadutun kilosu 15 lira

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bu hafta halk pazarının en pahalı meyvesi 15 liralık fiyatıyla karadut oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bu hafta halk pazarının en pahalı meyvesi 15 liralık fiyatıyla karadut oldu. Karadut meyvesinin iştah artırıcı özelliğinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisinin olduğu, ancak toplamasının oldukça zahmetli olduğu belirtiliyor.


Simav halk pazarına Örenli köyünden karadut meyvesi getiren Şefika Akyol, karadutun taze olarak tüketildiği zaman daha faydalı olduğunu belirtti. Akyol “ Bahçemizden topladığımız karadut meyvesini kendimiz de çokça tüketiyoruz. İhtiyaç fazlasını sipariş veren müşterilerimize getiriyoruz. Toplaması çok zahmetli olan karadutu 15 liraya satıyoruz” dedi.


Karadut almak için pazara gelen Rifat Boran, karaduttan reçel ve marmelat yaptıklarını, taze olarak tüketip, özellikle suyunu içtiklerini ifade etti. Boran “ Karadut meyvesinin suyu diş eti iltihaplarına ve ağız yaralarına iyi geliyor. Meyve olarak da severek tüketiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.