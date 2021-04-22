Karakalem çalışmaları altın ödüle layık görülüyor

Karakalem sanatçısı Dilek Çağımnı, uluslararası sergilere katılarak aldığı altın ödüllerle Kütahya'yı yurt içinde ve dışında başarı ile temsil ediyor.

Kütahya'da faaliyet gösteren Uluslararası Germiyan Kültür Derneği'nen üyesi karakalem sanatçısı Dilek Çağımnı, katıldığı sergilerden altın ödül almayı başardı. Çağımnı'ya önceki gün, katıldığı Europa Art Contest, Argentina İnternational Artporks, Art Master İnternational Turkey, Rome İnternational Artworks, Altıneller Artworks isimli uluslararası sergilerden altın ödül aldığı açıklandı. Mutluluğunu dile getiren Çağımnı, “Karakalem çalışmalarımla karma sergilere uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği ile birlikte katılımlar yapıyorum. Dernekteki hocalarımdan akrilik ve yağlı boya resim tekniği kursu görüyorum. Yurt dışı sergilerine katılım ve hazırlıklar yapıyorum. Yurtdışından ödül alan eserlerimi gözüm gibi saklıyorum” dedi.