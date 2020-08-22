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Karantinadaki vatandaşlara maske ve dezenfektan desteği

AK Parti Hisarcık teşkilatı karantina altındaki Karbasan ve Hamamköy’deki vatandaşlara 2 bin maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

AK Parti Hisarcık teşkilatı karantina altındaki Karbasan ve Hamamköy'deki vatandaşlara 2 bin maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.


Vatandaşların her şartta yanlarında olmayı kendilerine şiar edindiklerini söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, “ Korona virüs nedeniyle karantina altına alınan Karbasan ve Hamamköy köylerimizdeki vatandaşlarımıza bu zor süreçte bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla teşkilat olarak temin ettiğimiz 2 bin maske ve dezenfektanı dağıtmaları için iki köy muhtarlarına teslim ettik. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Köy Muhtarlarımız ile birlikte büyük bir özveri ile görevlerini yürüten kontrol noktasındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledik. İki köy halkımıza büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

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