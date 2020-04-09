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Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 135 hanelik Çakırlar köyünde başlatılan karantina uygulamasının ardından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 135 hanelik Çakırlar köyünde başlatılan karantina uygulamasının ardından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman tarafından telefonla aranan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çakırlar köyünün yanında olduklarını belirterek, pozitif bir vaka görülmesi sonucu karantinaya alınan Çakırlar köyünün cadde ve sokaklarının Belediye ekiplerince köpüklü sularla yıkanması talimatını verdi.


Köye gelen Simav Belediyesi temizlik ekipleri tarafından, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.


Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, Simav Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür etti.

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