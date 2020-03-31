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Karantinaya alınan Yeşildere köyüne dezenfekte desteği

Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Geçtiğimiz günlerde pozitif bir vaka görülmesi sonucu karantinaya alınan Yeşildere köyümüzün cadde ve sokaklarını köpüklü sularla yıkayıp, dezenfektasyon çalışmaları başlattık. Bu vakanın olumlu sonuçlanmasını ve hasta vatandaşımızın sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Simav Belediye Başkanlığı olarak Yeşildere köyünün yanındayız” dedi.


Yeşildere Köyü Muhtarı Ali Daban, Simav Belediyesi ekiplerinin, temizlik ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür etti.

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