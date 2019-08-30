Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çukurören köyündeki Karapınar Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Gediz'e 30 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyü'nde bulunan Karapınar Mesire yeri zengin orman varlığı ile görenleri büyülüyor. Doğal şelalesi ve buz gibi akan suları, dereleri ile yaz, kış ve bahar aylarında farklı bir görsel şölene ev sahipliği yapan mesire alanı birçok bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine huzur veren bir mesire alanı olan Karapınar Mevkiinde, vatandaşlar, aileleriyle şelale yakınlarında yürüyüş yapabiliyor.

Fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştığı mesire alanında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen alanlarda yakınında bulunan balık çiftliklerinden aldıkları balıkları pişirerek piknik de yapabiliyorlar.

Karapınar mevkisinin koruma altına alınması gerektiğini belirten Çukurören köyü sakinlerinden Yüksel Atak, “Burası tamamen doğa harikası. Gediz Nehrinin başı olarak bilinmekte. Rakım 1500 metre, insanlarımız yeni yeni keşfetmekte. Ayrıca bu mesire alanının 500 metre yukarısında yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir de şelalemiz bulunmaktadır. Bu şelalemiz şu an için yeni keşfedildi. İnsanların hafta sonunda doğa güzelliğini görme açısından akın akın geldiği bir yer olmaktadır. Buraların koruma altına alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.