Karate Şampiyonası'ndan Türkiye derecesi ile döndüler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Karatede Şampiyonası'ndan dereceler ile döndü.

Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler arası Takım Karate Şampiyonası'nda Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü'nden 6 sporcu katıldı.

Minikler ve Yıldız Kızlar Kategorileri'nde Tavşanlılı Karateci kızlar her iki kategoride de Türkiye ikincisi olarak büyük başarı elde ettiler.

Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü, öğretmenleri Mustafa Oğulcan Alımcı antrenörlüğünde, İrem Sargın, Nimet Berra Karakuzu, Elizan Sağlam, Elif Naz Akdemir, Beril Nil Yüksek ve Asiye Irmak Atılgan ile Kütahya ilini temsil ettiler.

Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, " Sporcularımızla salgın sürecinde hem evde uzaktan hem de tedbirler kapsamında salonumuzda Haziran 2020'den bu yana antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Tavşanlı Karate Okulu olarak kurulduğunuz 2018 yılından bu yana 300'ün üzerinde madalya kazandık. 25 farklı ilde ve yurt dışında ilçemizi temsil ettik ve 4 Türkiye derecesi kazandırdık. Şuan antrenmanlarımız salgın önlemleri kapsamında sürüyor. Hedefimiz Haziran ayında yapılacak olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda dereceler alıp Avrupa Şampiyonası'na katılmaktır. " dedi.