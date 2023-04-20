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Karayolları çevresinde yabani ot temizliği

Kütahya’nın Hisarcık-Simav-Emet karayolu kenarları ve orta refüjlerdeki yabani otlar Ramazan Bayramı öncesi Karayolları Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor.

Kütahya'nın Hisarcık-Simav-Emet karayolu kenarları ve orta refüjlerdeki yabani otlar Ramazan Bayramı öncesi Karayolları Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor.


Hisarcık-Simav-Emet karayolu kenarlarında ve orta refüjlerde bulunan yabani otların uzayıp trafikte sorun oluşturmaması için, Karayolları Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler yabani otları çim biçme makineleriyle biçerek temizliyorlar.

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