Karayolları çevresinde yabani ot temizliği

Kütahya'nın Hisarcık-Simav-Emet karayolu kenarları ve orta refüjlerdeki yabani otlar Ramazan Bayramı öncesi Karayolları Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor.

Hisarcık-Simav-Emet karayolu kenarlarında ve orta refüjlerde bulunan yabani otların uzayıp trafikte sorun oluşturmaması için, Karayolları Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler yabani otları çim biçme makineleriyle biçerek temizliyorlar.