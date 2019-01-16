Karbasan Köyü, adaçayı üretim merkezi olacak

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Özel İdare kaynaklı Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Karbasan köyünün 23 dekar alanda 115 bin adaçayı fidesi ile destekleneceğini, 2019 yılı İl Özel İdare kaynaklı tıbbi-ıtri bitkilerin geliştirilmesi projesi ile Nisan ayında dikimi yapılacak fidelerle adaçayı alanının 113 dekara ulaşacağını, bu sayede gelir düzeyi yükselen çiftçilerin köyden kente doğru olan göçlerinin azalacağını düşündüklerini ifade etti.

Kurt,” Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince açılacak olan 72 saat süreli tıbbi-ıtri bitkileri yetiştiriciliği kursu ile çiftçilerimizin yetiştiricilik konusunda daha fazla bilgi sahibi olması sağlanarak, birim alandan daha fazla verim elde edilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Toplantıya Kaymakam Furkan Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Zafer Şen, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç'ta katıldı.