Karbasan köyü, Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi oldu

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde adaçayı hasadına başlandı.

Adaçayı yetiştiriciliğine ilk kez 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 52 dekar alanda 260 bin adet adaçayı dikimiyle başlandığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, ”Aynı yıl Orköy Projesiyle adaçayı ekim alanlarında artış oldu. 4 yıl içinde İl Özel İdare kaynaklı Tıbbi-Itri Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde verilen desteklerle şu an köyümüzde adaçayı ekili alanın yaklaşık 300 dekara ulaşmasıyla köyümüz Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline geldi” dedi.

“Bu yıl adaçayı satışımızın 50 tonu bulmasını bekliyoruz”

Bu yıl şifa deposu yaş adaçayı satışının 30 tonu, kuru adaçayı satışının ise 20 tonu bulmasını beklediklerini ifade eden Bilkaya,” Hasat sonucu yaş adaçayını kalitesine göre kilosunu 1,5- 2 TL'den, kuru adaçayının kilosunu ise 8-10 TL arasında İzmir'den gelen alıcılara satıyoruz, ya da kendimiz pazarlıyoruz. Arazilerimizin kıraç olması yüzünden arpa, buğday üretiminden yeterli kazanç sağlayamadığımız için son 4 yıldan bu yana adaçayından güzel verim ve kazanç elde eden köy halkımız adaçayı yetiştiriciliğine yöneldi. Adaçayı üretiminde aktif rol alan kadınlarımız böylece hem aile, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.