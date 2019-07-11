Karbasan Köyünde adaçayı hasadına başlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İl Özel İdare kaynaklı “Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında üretilen adaçayının hasadına başlandığı bildirildi.

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğinin özellikle kadın çiftçilerin aktif rol aldığı bir üretim modeli haline geldiğini ifade eden Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, ilk kez 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 52 dekar alanda 260 bin adet adaçayı ile desteklendiğini söyledi.

Bilkaya, “ Buna ilave olarak köyümüzde 2019 yılı İl Özel İdare kaynaklı tıbbi-ıtri bitkilerin geliştirilmesi projesi çerçevesinde 24 çiftçiye 44 dekar alanda dikimi yapılacak 229 bin adaçayı fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Böylece köyümüzdeki adaçayı ekim alanı 113 dekara ulaşarak ilimizin adaçayı üretim merkezi haline gelmiştir. 2016 yılında 52 dekar alanda dikimi gerçekleştirilen adaçayının hasat işlemlerine başlandı. Bu yılki yaş adaçayı rekoltesinin 10-15 ton, kuru adaçayı rekoltesinin ise 5 ton dolaylarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Hasat sonucu yaş adaçayının kilosunu 2 TL'den, kuru adaçayının kilosunu ise 7-8 TL'den Manisa ve İzmir'den gelen alıcılara satıyoruz. Adaçayı üretimi sayesinde gelir düzeyi yükselen çiftçilerimizin köyden kente olan göçlerinin azalacağını düşünüyoruz. Adaçayı projesinin hayata geçmesinde büyük emekleri olan İl ve İlçe Tarım Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.