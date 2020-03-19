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Karbasan köyünde kar eksik olmuyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyüne yüksek rakım nedeniyle kar yağmaya devam ediyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyüne yüksek rakım nedeniyle kar yağmaya devam ediyor.


Bin 264 metre rakımlı köylerine Nisan ayında dahi kar yağdığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya,” Yüksek rakımlı köyümüzde Ağustos ayı geldiğinde akşamları evlerimizde soba ve kalorifer yakmaya başlarız. Bizim yazımız Haziran ve Temmuz aylarıdır. Mart ayının sonuna geldiğimiz halde köyümüze bugün itibarıyla yaklaşık 2 santimetre kar yağdı. Köyümüzün ormanlık olması, bol bitki çeşidi dolayısıyla yaylalarının nektar ve polen kaynakları yönünden zengin olduğundan yaz aylarında seyyar arıcılık yapanların akınına uğramaktadır” dedi.

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