Karda mahsur kalan bekçiyi, jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çalıştığı maden ocağında mahsur kalan bekçiyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı.

Küreci köyünde özel bir firma tarafından işletilen demir ocağında bekçi olarak çalışan İsmail Akcan (51), yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapanınca Küreci köyüne inemedi. Küreci köyüne 3 kilometre mesafede bulunan ocakta mahsur kalan Akcan, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Emet özel idaresine ait greyder ile ocağa ulaşılamayınca Emet Belediyesi ekiplerinden kepçe desteği istendi. Emet belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri jandarma ekipleriyle birlikte yolu açarak ocağa ulaştılar ve mahsur kalan vatandaşı kurtardılar.

Soğuk hava ve tipiye rağmen birkaç defa köye inmeye çalıştığını ve her defasında geri dönerek konteynıra sığındığını ifade eden Akcan, “Ocak kış aylarında kapalı. Bende burada bekçilik yapıyorum. Dünden beri buradayım. Köye inmeye çalıştım, tipiden gelemedim. Gece aşırı soğuk. Ne yapsam ısınamadım. Jandarmamızı aradım. Sağolsunlar gelerek beni kurtardılar. Jandarmamız ve belediye ekiplerinden Allah razı olsun“ dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Topal yaptığı açıklamada, “Özel idare ekiplerimiz köye gelerek maden ocağına ulaşmaya çalıştılar. Ancak yoğun kardan iş makinası askıda kaldı,ileri gidemedi. Bugünde jandarmamız ve belediye kepçesi gelerek ocağa ulaştılar. Bekçi kardeşimizi kurtardılar” dedi.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, jandarmadan aldıkları ihbar üzerine ilçede karla mücadele veren ekiplerden bir kısmını Küreci köyüne gönderdiklerini belirtti. Koca, “Şu an itibarı ile mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmıştır. Herhangi bir sağlık problemi yoktur. Geçmiş olsun diyoruz'' ifadelerini kullandı.