Kardeş ülkeler e-twinning'te buluştu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Sofular Ortaokulu ve Pazarlar Ortaokulu'nun kurucu olarak yürüttüğü, Simav İMKB Ortaokulu ve Azerbaycan'ın Agstafa ilçesi Yusif İsmayilov Umumi Ortaokulu'nun da ortak olduğu, “STEM'li Mucitler” e-twinning projesi kapsamında planlanan ‘'Kardeşler Buluşuyor'' toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıya Azerbaycan'ın Agstafa İlçe Milli Eğitim Müdürü Meded Zeynalov ve 40 öğretmen, Kütahya Pazarlar ilçesinden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu ve 30 öğretmen katıldı. Toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu açılış konuşmasını yaparak böyle bir Projede öğretmenlerin bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ve ‘'İki Devlet Tek Millet'' ruhunun pekiştirildiği için katılan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Agstafa İlçe Milli Eğitim Müdürü Meded Zeynalov, “Böyle bir toplantıda Türk kardaşlarımızla bir araya gelmek onlarla tanışıp muhabbet etmek bizi onurlandırdı. İnşallah bu görüşmemiz Yüz Yüze de gerçekleşir ve can gardaşımız Türkiye muallimleri ile daha farklı projelerde bir araya geliriz” dedi ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Kardeşleri buluşturan “STEM li Mucitler” Mehmet Emin Erkan ve Özkan Kurnaz'ın kurucusu olduğu, Erdi Sungur, Canfer Gürbunar ve Shafag Jalilova'nın ortak olarak katıldığı bir e-twinning projedir.

Proje yürütücüsü Mehmet Emin Erkan, “Projemizin amacı geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanılır bir Dünya bırakmak ve öğrencilerimizde çevre farkındalığı oluşturmaktır. Bunun için de geri dönüşümlerin olması önemlidir. Öğrencilerimize proje kapsamında çağdaş eğitim yaklaşımlarından olan STEM'i ve 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını temel alıyoruz. Proje içeriğinde atıl durumda olan eşyalardan ve geri dönüşüm ürünlerinden öğrencilerin kendi tasarımlarıyla tekrar kullanılabilecek ürünler tasarlaması istenmektedir” diye konuştu.